Екатеринбуржец в доме на колесах поехал в Турцию вместе со своим псом, чтобы не попасть на фронт

Сегодня, 09:29

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Екатеринбуржец в доме на колесах поехал в Турцию вместе со своим псом, чтобы не попасть на фронт
Фото из открытых источников

Чтобы не попасть на фронт, екатеринбуржец Павел Шарыгин отправился из России в Турцию.

Он решил путешествовать на своем фургоне вместе с любимым лабрадором Тайсоном, оставив дом жену, пишет e1.ru.

Покидал Россию Павел Шарыгин через границу с Грузией, выстояв огромную очередь из желающих сбежать подальше от мобилизации. И, несмотря на все проблемы, смог добраться туда, где ему точно не вручат повестку.

Как рассказал Павел Шарыгин, в этом году в апреле с женой он отправился в Сочи. Там они остались, влюбившись в этот город. А 21 сентября было принято решение покидать Россию. Он поехал с собакой, так как у жены не было готового загранпаспорта. Также ей еще предстоит оформить ветеринарный паспорт на кошку.

По дороге в Грузию не обошлось без приключений. Его несколько раз разворачивали полицейские, он подвозил попутчиков. Не обошлось и без споров. Но все же ему удалось пересечь границу. А 4 октября из Грузии он отправился в Турцию.

Несмотря на множество проблем, мужчина нашел жилье, и сейчас собирает документы для оформления вида на жительство. Он ждет жену с кошкой в новом доме и ищет удаленную работу.

Ему удалось избежать мобилизации, и, рискнув, вместо окопов, он оказался в теплой стране, где начинает обустраивать свою жизнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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