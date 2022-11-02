Известны причины резкого роста рынка онлайн-торговли в РФ

По данным российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последний год объем внутреннего рынка интернет-торговли в России вырос почти в полтора раза и приблизился к 3 трлн рублей. Как отмечают специалисты, после ухода многих иностранных компаний из страны потребители стали активнее покупать их продукцию в онлайн-магазинах. Маркетплейсы, в свою очередь, продают оставшиеся запасы ушедших брендов и товары, поступающие по параллельному импорту.

Исследование АКИТ показало, что множество российских интернет-покупателей обратило внимание на ювелирные изделия и часы. Именно в этом сегменте спрос вырос больше чем на 200%. Заметно увеличился также объем продаж садовых принадлежностей, материалов для творчества, а также товаров для животных. Привлекательными для покупателей также остаются крупная и мелкая техника, товары для дома, одежда и обувь, товары для красоты и продукты.

Эксперты отмечают, что онлайн-ритейлеры довольно быстро приспособились и отреагировали на наплыв покупателей и ограничения в платежных системах. Согласно прогнозу АКИТ, по итогам всего 2022 года рынок онлайн-торговли в России может вырасти на 40%. При этом общий объем продаж на отечественных и зарубежных интернет-площадках способен преодолеть планку в 5 трлн рублей.

В данный момент драйвером развития онлайн-покупок служит начало высокого сезона распродаж, пик которого будет ближе к декабрю из-за «чёрной пятницы» и предновогодних акций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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