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Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс. Деньги мобилизованным в октябре...Подробнее
Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Ngs24.ru, отмечая, что эту информацию подтвердил и настоятель храма в поселке Элита Георгий Козгов.
Он сообщил изданию, что благословил на участие в «военной спецоперации» около 100 заключенных из ИК-7.
«Раздал крестики, пояса с 90-м псалмом «Живый в помощи», иконки. В этот день крестил 12 человек, и только крещение закончилось, еще четверо подошли. Не могу сказать точно, но думаю, что не меньше ста отправились», — рассказал настоятель.
Ранее в СМИ также попала информация, что на фронт отправлялись заключенные из ИК-7, ИК-17, ИК-27 и еще одной, номер которой не озвучили. Также сообщалось, что вербовкой занимается Евгений Пригожин, которого многие связывают с ЧВК «Вагнер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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