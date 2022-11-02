В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

Сегодня, 10:24

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В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации
Фото из открытых источников

Добиться отсрочки для Евгения Курчатова из деревни Могильное Челябинской области удалось через суд.

Несмотря на то, что у мужчины есть три дочери, тем не менее, только через суд, который затянул дело на две недели, удалось добиться для него отсрочки для мобилизации, пишет 74.ru.

Конечно же, можно сказать о том, что 2 недели это не много, но сейчас уже немало случаев, когда от вручения повестки до гибели мобилизованного проходит даже меньше времени.

Как рассказала супруга мобилизованного, приходилось постоянно названивать в военкомат, чиновникам и властям, чтобы ее мужа вернули домой. Он был в Чебаркуле, где его готовили к отправке на фронт.

Жена фермера рассказывает, что они содержат крупное подсобное хозяйство, и без их семьи вся деревня, которая населена пенсионерами, попросту вымрет. И это не говоря о том, что супруга не может со всем управляться, ведь ей необходимо также заниматься воспитанием детей.

Тем не менее, Евгения Курчатова удалось вернуть домой и он сможет далее работать на земле. А вот многим мобилизованным повезло гораздо меньше. Ведь ежедневно с фронта в Россию возвращаются гробы  с останками тех, кого власть отправила на передовую удерживать занятые украинские территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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