Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

Сегодня, 12:24

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Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО
Фото из открытых источников

В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой.

Жители Еманжелинска рассказали, что первые похоронки начали приходить с 13 октября, а с их населенного пункта мобилизованных начали забирать 29 сентября, пишет 74.RU. То есть, от момента вручения повестки до гибели прошло две недели.

Сейчас южноуральцы оббивают пороги военкоматов и других ведомств, чтобы добиться возвращения своих родных с передовой. Они рассказывают, что общаются с мобилизованными, и те признаются, что попали на фронт через несколько дней после мобилизации.

«Моего мужа забрали 29 сентября из Коркино, в тот же день, что тех пятерых погибших, сразу привезли в Екатеринбург, уже 30-го их направили в Ростовскую область, а 4 октября — на передний край. Я уже молчу, в какой ситуации он оказался там, о многом нельзя рассказывать, но такого никому не пожелаешь», - рассказала жена одного из мобилизованных.

Как заявил на днях военкор Евгений Поддубный, при угрозе прорыва фронта на передовую могут отправлять мобилизованных без подготовки. И, понятно, что в таких ситуациях будут погибшие. Это явно не послужит утешением для тех, кто потерял в конфликте своих близких. В Волгограде, например, похороны мобилизованных идут ежедневно с 28 октября. Привозят цинковые гробы с останками мобилизованных уже и в другие регионы России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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