59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

Сегодня, 11:34

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59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине
Фото из открытых источников

По всей России продолжают хоронить мобилизованных, добровольцев и военных, погибших в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Погиб на фронте и 59-летний житель Грайворона Николай Евсюков. Ему 1 января 2023 года исполнилось бы 60 лет. Это на данный момент самый старый погибший в зоне конфликта участник «военной спецоперации» из Белгородской области о котором сообщили официально.

О смерти Николая Евсюкова сообщила изданию Fonar.tv родственница погибшего. Она рассказал, что он был ранен 24 октября и врачи пытались спасти его, но это им не удалось. У погибшего остались жена, две дочери и четыре внука.

Хоронят мобилизованных и в других регионах России. В Волгоградской области похороны идут ежедневно с 28 октября. Но власти пока даже не озвучили имена всех погибших официально. Тем не менее, местные СМИ продолжают освящать происходящее и публикуют имена всех погибших военных, добровольцев и мобилизованных, которые им удается узнать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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