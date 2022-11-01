Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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В Уфе мужчине прислали повестку, хотя мобилизация уже закончилась, о чем заявил даже президент РФ Владимир Путин.
Уфимец опубликовал фотографию повестки, которую ему прислали, пишет телеграм-канал Baza. И в ней указано, что мужчина обязан 17 ноября 2022 года явиться в военкома для «отбора на призыв по мобилизации».
Журналисты нескольких изданий попытались связаться с военкоматом, который прислал эту повестку, но так и не добились внятного ответа, что произошло. При этом на горячей линии по мобилизации заявили, что идет донабор.
Поскольку пришлось возвращать многодетных отцов, то «в какой-то степени мобилизация идет». В подробности углубляться на горячей линии не стали, но, судя по всему, повестки будут приходить и далее. Не исключено, что набирать будут не только вместо тех, кого пришлось вернуть, но и вместо погибших.
Похороны мобилизованных уже идут по всей стране. О вопиющей ситуации пишут волгоградские СМИ.
В Волгоградской области с 28 октября ежедневно хоронят несколько мобилизованных, но при этом власти даже не объявили в регионе траур и не отменили праздничные мероприятия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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