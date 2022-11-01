В ходе СВО погиб военнослужащий из Чернушки

Студент Краевого политехнического колледжа (Чернушки) Виктор Софронов погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Он учился на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, но решил пойти в армию по контракту. Пока в СМИ не сообщается точно, когда именно погиб Виктор Софронов, и когда будут проходить его похороны.

Останки погибшего будут доставлены туда, где он проживал, перед отправкой на фронт, чтобы близкие могли проститься с ним.

Хоронят россияне уже и мобилизованных. Похороны мобилизованных проходят во многих регионах, о чем сообщают местные СМИ. Отмечается, что некоторые мобилизованные не прожили и двух недель после того, как получили повестки.

Военкор Евгений Поддубный объяснил, что в тяжелых ситуациях на передовую могут бросать мобилизованных, которые даже не прошли подготовку, чтобы остановить противника и не допустить прорыва линии обороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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