В ходе СВО погиб военнослужащий из Чернушки

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Студент Краевого политехнического колледжа (Чернушки) Виктор Софронов погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.
Он учился на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, но решил пойти в армию по контракту. Пока в СМИ не сообщается точно, когда именно погиб Виктор Софронов, и когда будут проходить его похороны.
Останки погибшего будут доставлены туда, где он проживал, перед отправкой на фронт, чтобы близкие могли проститься с ним.
Хоронят россияне уже и мобилизованных. Похороны мобилизованных проходят во многих регионах, о чем сообщают местные СМИ. Отмечается, что некоторые мобилизованные не прожили и двух недель после того, как получили повестки.
Военкор Евгений Поддубный объяснил, что в тяжелых ситуациях на передовую могут бросать мобилизованных, которые даже не прошли подготовку, чтобы остановить противника и не допустить прорыва линии обороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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