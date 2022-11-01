В зону СВО не отправят, но на границу могут: что следует знать срочникам осеннего призыва в России

В России 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу.

В этом призыве снова будут набирать на службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, рассказывает ИА SM.News.

Власти обещают, что в зону боевых действий не станут направлять солдат-срочников. Но при этом стоит учитывать, что они могут оказаться в регионах, граничащих с Украиной. Уже известны случаи, когда ВСУ атаковали военные объекты на территории РФ, в частности в Курской, Белгородской и Ростовской областях.

О том, что солдаты срочной службы могут направлять в граничащие с Украиной области, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Воинские части в указанных регионах — даже те, которые находятся у бывшей границы Украины, — в специальной военной операции никак не задействованы. Поэтому почему бы срочнику там не служить? Не вижу здесь никакого противоречия»,– отметил Бондарев.

Так что родителям тех, кто призовут на срочную службу, стоит учитывать возможность того, что их сын вполне может оказаться за несколько десятков километров от линии фронта, охраняя склад, по которому ВСУ в любой момент могут нанести удар из РСЗО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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