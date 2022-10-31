В ходе СВО на Украине погиб житель Прикамья, заключивший контракт два месяца назад

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Лишь 2 месяца после заключения контракта с Миноборны РФ прожил уроженец деревни Пепеляева Александр Ершков.
Мужчина заключил контракт осенью текущего года и был отправлен на фронт. В администрации Ильинского городского округа сообщили, что он погиб при исполнении своих обязанностей. Пока не сообщается, когда и где будут проходить похороны Александр Ершова.
С октября в региональных СМИ часто начали появляться сообщения о гибели на фронте мобилизованных, объяснил это военкор Евгений Поддубный. Он рассказал, что ему известны случаи, когда на передовую отправляют мобилизованных, которые не прошли никакой подготовки.
Это необходимо для того, чтобы удержать фронт и не допустить прорыва ВСУ, как это было в районе Балаклеи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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