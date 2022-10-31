Отец двоих детей из Свердловской области погиб в зоне СВО на территории Украины

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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43-летний Ренат Танатканов погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины и 1 октября был похоронен в поселке Рудничном.
У погибшего осталось двое детей – сын и дочь, рассказывает e1.ru.
На фронт Ренат Танатканов отправился еще до мобилизации, заключив краткосрочный контракт. Боевого опыта у него не было, но он надеялся, что сможет улучшить за несколько месяцев свое материальное положение. Возможно, не имея боевого опыта, он не осознавал до конца все риски, которые взял на себя.
Возвращают в Свердловскую область с линии фронта и тела мобилизованных. Завтра в Новоуральске будут проходить похороны 47-летнего мобилизованного Романа Швецова. Уже похоронили погибших на фронте Сергея Лежнина и Максима Изганина. Прибывают тела погибших мобилизованных и в другие регионы России. В Волгограде на минувшей неделе похороны мобилизованных были каждый день, о чем сообщали местные СМИ.
Минобороны РФ не дает общей статистики по погибшим на фронте мобилизованным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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