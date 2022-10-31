Американский Gap полностью уйдет из России

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Известная американская компания одежды и аксессуаров Gap приняла решение полностью уйти из российского рынка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных специалистов.
«Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается», — сообщил Александр Перемятов, президент Magic Group, а также создатель универмагов Slava и «Йармарка».
Надежда Цветкова, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP, проинформировала о том, что Gap еще раньше начал свой постепенный уход из России. В июне в РФ работало 23 его магазина. К настоящему моменту их осталось всего 11, из них 10 в Москве, и один - в Петербурге. Они будут закрыты в ближайшее время.
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, сообщила, что магазины будут заняты распродажей остатков. Закрываться они будут по мере того, как собственникам удастся найти новых арендаторов помещений.
Специалисты считают, что уход Gap, которая славится исключительным качеством своей одежды, связан не только с начатой Россией СВО в Украине, но и с непопулярностью бренда среди россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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