Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс.
Деньги мобилизованным в октябре начислили за октябрь, и некоторые получили даже менее 2 тыс. рублей, пишет 74.ru. Жена одного из мобилизованных рассказала, что ее муж получил оклад по воинской должности 1236 рублей, по воинскому званию — 579 рублей.
Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров заявил о том, что это оклад за несколько дней сентября, а уже за октябрь, те, кого мобилизовали в сентябре, получат выплаты выше. Но стоит понимать, что выплата не будет 195 тыс. рублей, если мобилизованный не на передовой. Об этом говорят эксперты, отмечая, что оклад военного состоит из нескольких частей. Размер начисления зависит от воинской должности, воинского звания, а также того, на передовой он, или в тылу.
Судя по тем цифрам, которые предоставляют жены мобилизованных в Челябинской области, тем, кто не попал на фронт, выплатят за октябрь около 20 тыс. рублей. Но, возможно, им начнут насчитывать и обещанные 195 тыс. рублей. Хотя понять это, судя по тому, что никто не дает никаких четких комментариев, можно будет лишь после того, как деньги начнут приходить на карту.
Пока же во многих регионах даже не выплатили обещанные подъемные. В Челябинской области они составляют 50 тыс. рублей, но их получили не все мобилизованные.
И пока эта путаница с выплатами продолжается, мобилизованных уже отправляют на фронт, а некоторых возвращают домой грузом 200. Похороны мобилизованных с октября проходят во многих российских регионах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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