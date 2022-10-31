Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

Сегодня, 08:29

0

Image 16+
Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс
Фото из открытых источников

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс.

Деньги мобилизованным в октябре начислили за октябрь, и некоторые получили даже менее 2 тыс. рублей, пишет 74.ru.  Жена одного из мобилизованных рассказала, что ее муж получил оклад по воинской должности 1236 рублей, по воинскому званию — 579 рублей.

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров заявил о том, что это оклад за несколько дней сентября, а уже за октябрь, те, кого мобилизовали в сентябре, получат выплаты выше. Но стоит понимать, что выплата не будет 195 тыс. рублей, если мобилизованный не на передовой. Об этом говорят эксперты, отмечая, что оклад военного состоит из нескольких частей. Размер начисления зависит от воинской должности, воинского звания, а также того, на передовой он, или в тылу.

Судя по тем цифрам, которые предоставляют жены мобилизованных в Челябинской области, тем, кто не попал на фронт, выплатят за октябрь около 20 тыс. рублей. Но, возможно, им начнут насчитывать и обещанные 195 тыс. рублей. Хотя понять это, судя по тому, что никто не дает никаких четких комментариев, можно будет лишь после того, как деньги начнут приходить на карту.

Пока же во многих регионах даже не выплатили обещанные подъемные. В Челябинской области они составляют 50 тыс. рублей, но их получили не все мобилизованные.

И пока эта путаница с выплатами продолжается, мобилизованных уже отправляют на фронт, а некоторых возвращают домой грузом 200. Похороны мобилизованных с октября проходят во многих российских регионах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

Сегодня, 08:29

Мобилизованный рассказал, по какой причине хочет вернуться из Елани домой

Сегодня, 08:24

В военной спецоперации на Украине погиб рядовой мотострелкового полка из Ярославской области

Вчера, 23:29

Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

Вчера, 21:54

Максим Шугалей заявил о готовности помочь в работе Луганского госпиталя

Вчера, 21:39

В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

Вчера, 15:49

Во время военной спецоперации на Украине погиб 27-летний мобилизованный уралец

Вчера, 10:59

В Омской области от мобилизации на СВО освободили более 2600 ИТ-специалистов

Вчера, 09:39

Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

Вчера, 08:39

Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

31-10-2022, 16:24

Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

31-10-2022, 16:19

В Омске мужчина судиться с военкоматом

31-10-2022, 14:29

Сотрудники ярославского предприятия сбежали за границу чтобы избежать мобилизации

31-10-2022, 08:34

Как жены мобилизованных в ВС из России справляются со стрессом

31-10-2022, 08:29

В ходе СВО погиб молодой военный из Ирбита

30-10-2022, 21:04

Роскомнадзор заблокировал страницу мессенджера Telegram - t.me

30-10-2022, 17:19

На Украине погиб слесарь из Урала

30-10-2022, 17:04

Военком Ярославской области рассказал о нюансах осеннего призыва

30-10-2022, 16:54

Руководство центрального банка объявило решение по ключевой ставке

29-10-2022, 19:24

О том, можно ли вручать повестки на улице, объяснили в ОНФ

29-10-2022, 14:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

31-10-2022, 15:04

0

Жена самарца, мобилизованного 24 сентября, рассказала, какую зарплату ему выплатили. Со слов женщины, в первую зарплату...

Подробнее
Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

Вчера, 08:39

0

Военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал, почему мобилизованных начали переводить на другие военные объекты....

Подробнее
Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

31-10-2022, 16:19

0

21-летний Игорь Урванцев, мобилизованный в Копейске, погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Его...

Подробнее
Сотрудники ярославского предприятия сбежали за границу чтобы избежать мобилизации

Сотрудники ярославского предприятия сбежали за границу чтобы избежать мобилизации

31-10-2022, 08:34

0

Несколько предприятий в Ярославской области едва не остановились из-за того, что их сотрудники покинули Россию, чтобы...

Подробнее
Военком Ярославской области рассказал о нюансах осеннего призыва

Военком Ярославской области рассказал о нюансах осеннего призыва

30-10-2022, 16:54

0

1 ноября в России начинается осенний призыв, в рамках которого из Ярославской области планируют забрать более 600...

Подробнее
В ходе СВО погиб молодой военный из Ирбита

В ходе СВО погиб молодой военный из Ирбита

30-10-2022, 21:04

0

Сергей Лежнин из Ирбита погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Омске мужчина судиться с военкоматом

В Омске мужчина судиться с военкоматом

31-10-2022, 14:29

0

В Омске мужчина судиться с военкоматом, поскольку намерен добиться отмены повестки о мобилизации. Аслан Ракжанов...

Подробнее
Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

31-10-2022, 16:24

0

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, почему у мобилизованных небольшая зарплата за сентябрь....

Подробнее
Как жены мобилизованных в ВС из России справляются со стрессом

Как жены мобилизованных в ВС из России справляются со стрессом

31-10-2022, 08:29

0

Сотни тысяч мужчин оставили свои семьи, поскольку государство отправило их на фронт. Немало среди мобилизованных и...

Подробнее
Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

Вчера, 21:54

0

На данный момент частичная мобилизация, объявленная в РФ, в Ярославской области закончена. Больше российским...

Подробнее