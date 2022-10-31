Мобилизованный рассказал, по какой причине хочет вернуться из Елани домой

Сегодня, 08:24

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Мобилизованный рассказал, по какой причине хочет вернуться из Елани домой
Фото из открытых источников

Мобилизованный 28-летний Дмитрий рассказал о том, почему он хочет вернуться из Елани домой.

Мужчина 10 лет назад отслужил срочную службу и не хотел связывать свою жизнь с армией, пишет E1.RU. Мужчина работал в добывающей компании и там же ему вручили повестку, предупредив, что если он не придет, его объявят в уголовный розыск.

В учебной части в Елани собрали тысячи мобилизованных из разных регионов. Один из них — 28-летний Дима. Дома у него осталась жена и годовалый сын. Десять лет назад парень отслужил срочку. Он признается, что никогда бы не подумал, что к тридцати годам снова окажется в армии.

Решиться прийти в военкомат Дмитрию было сложно, рассказала его сестра Алина. Она отметила, что у Дмитрия семья и маленький сын, а также он заботится о своих родственниках.

С мобилизованным пообщались журналисты издания. Он рассказал им, что за 10 лет после его службы в армии ничего не изменилось. Вся амуниция старая, приходилось закупать необходимые вещи за личные деньги. По его словам, им выдавали противогазы 1971 года выпуска. Понятно, что они уже давно потеряли эффективность.

Рассказал Дмитрий и о других негативных ситуациях. По его словам, мобилизованные в Елани также пьют, хотя уже нет пьяных драк, как было в Екатеринбурге, где он был ранее. Но и занятий нет, поскольку, по словам Дмитрия, им заявили, что будут отправлять позже, поэтому и готовить начнут перед отправкой на фронт.

«Я радуюсь только тому, что меня не отправили через неделю в учебке. Есть еще месяц, я не теряю надежды, что мы можем и не понадобимся. Но готовиться надо к худшему», — сказал мужчина.

А тем временем мобилизованных уже начали возвращать домой в цинковых гробах. С октября похороны мобилизованных проходят во многих регионах России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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