В военной спецоперации на Украине погиб рядовой мотострелкового полка из Ярославской области

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб ещё один военнослужащий из Ярославской области — рядовой мотострелкового полка Григорий Новиченко. Об этом сообщили корреспонденты «Городского телеканала».
В правительстве региона сообщили, что прощание с Григорием Новиченко, погибшим на поле боя, пройдет в среду, 2 ноября, в 11:00. Оно состоится в помещении храма Святителя Леонтия Ростовского в городе Ярославле.
Отмечается, что семья погибшего получит материальную помощь — речь идёт о миллионе рублей от региона в дополнение к 5 миллионам рублей, которые обещал президент РФ родным погибших военнослужащих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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