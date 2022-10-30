Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

На данный момент частичная мобилизация, объявленная в РФ, в Ярославской области закончена. Больше российским резервистам повестки не рассылают. Однако люди до сих пор продолжают рассказывать свои истории об этом недавнем мероприятии. Невыдуманную историю своей семьи рассказала журналисту сетевого информационного онлайн-портала 76.ru жительница деревни Кузнечихи Василина Любимкова.

Супругу Василины сейчас 37 лет. Женщина недоумевает до сих пор от того, каким образом мужчина получил повестку на призыв в рамках частичной мобилизации. Как рассказала Любимкова, ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС. Супруг совершал движение на автомобиле вечером, 26 октября по трассе М-8.

«На автодороге М-8 возле поворота на центральную улицу деревни Кузнечихи водителя остановил патруль ДПС. Инспектор ГИБДД вручил моему мужу повестку в военкомат для отправки на действительную военную службу», - говорит Василина.

Она говорит, что сотрудник ГИБДД при вручении повестки настаивал на том, чтобы ее муж расписался в документе. На повестке была печать. Также из военкомата приходили к супругам домой. Скорее всего, это было сделано в дополнительных целях.

Специалисты оперштаба по частичной мобилизации в Ярославской области пояснили, что, если гражданин не приходит в военный комиссариат при получении первой повестки, ему грозит штраф. При втором уклонении можно нарваться на проблемы и уголовную статью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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