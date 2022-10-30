Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Ранее стало известно, что мобилизованных в регионе начали перебрасывать на другие военные объекты, пишет 63.RU.
Вдовин заявил, что мобилизованные все еще пребывают в воинские части Самарской области, хотя власти и заявили об окончании мобилизации. Поэтому, чтобы их разместить, приходится переводить тех, кто ранее там находился и какое-то обучение прошел, на гражданские объекты.
«Мобилизованные, прибывшие по повесткам в сентябре, уже прошли активную военную подготовку. Их, по закону, можно размещать на гражданских объектах. На новых местах они будут оттачивать свои навыки. Будут организованы комфортные условия для проживания», - заявил комиссар.
Стоит ожидать, что вскоре тех, кого обучили, могут отправить на фронт. Тех мобилизованных, которых призывали в первые недели, с октября отправляют в зону конфликта, и уже есть информация о погибших в боях. Их тела доставляют в родные регионы, о чем сообщают местные власти и региональные СМИ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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