Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

Военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал, почему мобилизованных начали переводить на другие военные объекты.

Ранее стало известно, что мобилизованных в регионе начали перебрасывать на другие военные объекты, пишет 63.RU.

Вдовин заявил, что мобилизованные все еще пребывают в воинские части Самарской области, хотя власти и заявили об окончании мобилизации. Поэтому, чтобы их разместить, приходится переводить тех, кто ранее там находился и какое-то обучение прошел, на гражданские объекты.

«Мобилизованные, прибывшие по повесткам в сентябре, уже прошли активную военную подготовку. Их, по закону, можно размещать на гражданских объектах. На новых местах они будут оттачивать свои навыки. Будут организованы комфортные условия для проживания», - заявил комиссар.

Стоит ожидать, что вскоре тех, кого обучили, могут отправить на фронт. Тех мобилизованных, которых призывали в первые недели, с октября отправляют в зону конфликта, и уже есть информация о погибших в боях. Их тела доставляют в родные регионы, о чем сообщают местные власти и региональные СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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