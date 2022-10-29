В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
В Омске мужчина судиться с военкоматом, поскольку намерен добиться отмены повестки о мобилизации.
Аслан Ракжанов обратился в омский районный суд, подав иск к военному комиссариату региона, пишет NGS55.RU.
Мужчина оспаривает повестку, которую ему вручили еще 27 сентября. Со слов мужчины, ему вручили повестку, когда он был на больничном. Медосвидетельствование омич на категорию годности к военной службе не проходил и с решением призывной комиссии не согласен.
В суде мужчине рассказали, что вручение повестки не равно отправке его на фронт. Также суд установил в ходе слушаний, что военкомат вызывал мужчину для того, чтобы сверить данные, и в его отношении не выдавалось мобилизационное предписание.
Стоит отметить, что уже около 10 тыс. россиян вернули домой, поскольку их мобилизацию признали ошибочной. Не всем так повезло. Есть и мобилизованные, которые возвращаются домой в цинковых гробах. Похороны мобилизованных проходили уже в Волгограде, Башкирии, Красноярском крае и многих других регионах России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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