В Омске мужчина судиться с военкоматом

Сегодня, 14:29

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В Омске мужчина судиться с военкоматом
Фото из открытых источников

В Омске мужчина судиться с военкоматом, поскольку намерен добиться отмены повестки о мобилизации.

Аслан Ракжанов обратился в омский районный суд, подав иск к военному комиссариату региона, пишет NGS55.RU.

Мужчина оспаривает повестку, которую ему вручили еще 27 сентября. Со слов мужчины, ему вручили повестку, когда он был на больничном. Медосвидетельствование омич на категорию годности к военной службе не проходил и с решением призывной комиссии не согласен.

В суде мужчине рассказали, что вручение повестки не равно отправке его на фронт. Также суд установил в ходе слушаний, что военкомат вызывал мужчину для того, чтобы сверить данные, и в его отношении не выдавалось мобилизационное предписание.

Стоит отметить, что уже около 10 тыс. россиян вернули домой, поскольку их мобилизацию признали ошибочной. Не всем так повезло. Есть и мобилизованные, которые возвращаются домой в цинковых гробах. Похороны мобилизованных проходили уже в Волгограде, Башкирии, Красноярском крае и многих других регионах России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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