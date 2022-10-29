Сотрудники ярославского предприятия сбежали за границу чтобы избежать мобилизации

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Несколько предприятий в Ярославской области едва не остановились из-за того, что их сотрудники покинули Россию, чтобы избежать мобилизации. Об этом рассказали уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров и председатель регионального отделения организации «Опора России» Григорий Лугузинский, пишет 76.ru.
В частности, на одном из предприятий Ярославля, после того как президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, значительная часть сотрудников на работу не вышли. Они прислали смс, что покинули страну.
«Мы сейчас помогаем предприятию решить вопрос, чтобы к ним не предъявили штрафные санкции», - сообщил Бакиров.
Усилили отток мужчин работоспособного возраста и облавы на рабочих в Рыбинске. Там массово вручали повестки всем мужчинам, которые выходили на местные предприятия. Это происходило и в других населенных пунктах региона.
Руководители предприятий отмечают, что массовое отсутствие на рабочих местах сотрудников создает серьезные проблемы для бизнеса, поскольку нередко один рабочий может занимать несколько должностей. И особенно остро отток работников сказывается на предприятиях с непрерывным циклом производства.
Хотя власти заявили о том, что мобилизация завершена, многие россияне не спешат возвращаться домой, так как указа об окончании мобилизации не было и они опасаются, что в любой момент могут снова начаться массовые облавы для вручения повесток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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