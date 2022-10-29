Как жены мобилизованных в ВС из России справляются со стрессом

В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
Сотни тысяч мужчин оставили свои семьи, поскольку государство отправило их на фронт.
Немало среди мобилизованных и жителей Омска, и они сейчас уже или на фронте, либо готовятся к отправке туда. Как живут сейчас их семьи, рассказывает издание «Омск онлайн».
Многие женщины были шокированы тем, что у них забирают мужей, чтобы отправить их на передовую. Эти семьи не думали, что конфликт на территории Украины их коснется, ведь президент РФ Владимир Путин в первые его недели заявлял, что в «военной спецоперации» будет задействована исключительно кадровая армия. Но в итоге дошло до того, что РФ отправляет на фронт многодетных отцов, специалистов IT-сферы, инвалидов, если они не успели оспорить мобилизацию.
Для некоторых все же все завершилось хорошо и они смогли добиться того, чтобы их вернули домой. Но есть уже и те мобилизованные, которые возвращаются домой в цинковых гробах.
Жены мобилизованных омичей признаются, что живут только ради детей. Те же сейчас очень скучают по отцам. У всех выросла нагрузка, ведь женщинам приходится справляться и с обязанностями мужей, а старшие дети вынуждены больше заниматься младшими, нередко отрываясь даже от своих уроков или увлечений.
Немало женщин вынуждены искать возможность дополнительного заработка, поскольку их мобилизованным мужьям платят копейки, а для того, чтобы отправить мужа на фронт, им приходилось потратить немало денег из семейного бюджета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
О том, можно ли вручать повестки на улице, объяснили в ОНФ. Хотя власти говорят о завершении мобилизации, не лишне...Подробнее
Мобилизованные из многих регионов до сих пор ждут, когда же им начислят обещанные выплаты. В их числе и мобилизованные...Подробнее
В Самаре начали действовать мошенники, которые обманывают горожан, собирая деньги на «военную спецоперацию». Об этом...Подробнее
1 ноября в России начинается осенний призыв, в рамках которого из Ярославской области планируют забрать более 600...Подробнее
В Костроме жены мобилизованных начали жаловаться на то, что в военкомате им хамят и вообще запретили спрашивать о том,...Подробнее
В Ярославской области уволен военный комиссар Рыбинска Александр Салов. 76.RU пишет о том, что причиной этого послужили...Подробнее
Сергей Лежнин из Ирбита погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь...Подробнее
В Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp. Необходимо ли идти в военкомат, если повестка...Подробнее
Власти Ростова-на-Дону отдали распоряжение руководителям предприятий проверить все подвалы и убежища. Об этом пишет...Подробнее
Комментировать