Как жены мобилизованных в ВС из России справляются со стрессом

Сотни тысяч мужчин оставили свои семьи, поскольку государство отправило их на фронт.

Немало среди мобилизованных и жителей Омска, и они сейчас уже или на фронте, либо готовятся к отправке туда. Как живут сейчас их семьи, рассказывает издание «Омск онлайн».

Многие женщины были шокированы тем, что у них забирают мужей, чтобы отправить их на передовую. Эти семьи не думали, что конфликт на территории Украины их коснется, ведь президент РФ Владимир Путин в первые его недели заявлял, что в «военной спецоперации» будет задействована исключительно кадровая армия. Но в итоге дошло до того, что РФ отправляет на фронт многодетных отцов, специалистов IT-сферы, инвалидов, если они не успели оспорить мобилизацию.

Для некоторых все же все завершилось хорошо и они смогли добиться того, чтобы их вернули домой. Но есть уже и те мобилизованные, которые возвращаются домой в цинковых гробах.

Жены мобилизованных омичей признаются, что живут только ради детей. Те же сейчас очень скучают по отцам. У всех выросла нагрузка, ведь женщинам приходится справляться и с обязанностями мужей, а старшие дети вынуждены больше заниматься младшими, нередко отрываясь даже от своих уроков или увлечений.

Немало женщин вынуждены искать возможность дополнительного заработка, поскольку их мобилизованным мужьям платят копейки, а для того, чтобы отправить мужа на фронт, им приходилось потратить немало денег из семейного бюджета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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