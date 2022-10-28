На Украине погиб слесарь из Урала

На территории Украины погиб 39-летний житель Верхнего Тагила Роман Балахонов. Эта информация подтверждена главой города Василием Кириченко. Городская администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. С Балахоновым простились 30 октября в городском дворце культуры.

Роман Балахонов родился в поселке Белоречка. В 2000 году он окончил школу № 12, а через год отправился служить в армию. Служба его проходила в челябинском Снежинске. Роман получил звание старшего сержанта.

После службы Балахонов работал на Верхнетагильской ГРЭС и слесарем в энергетической компании, откуда его и призвали в ряды ВС для участия в спецоперации. 21 октября Роман Балахонов погиб при выполнении боевого задания.

О Романе Андреевиче вспоминают как об открытом и жизнерадостном человеке, который всегда мог прийти на помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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