На Украине погиб слесарь из Урала

В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
На территории Украины погиб 39-летний житель Верхнего Тагила Роман Балахонов. Эта информация подтверждена главой города Василием Кириченко. Городская администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. С Балахоновым простились 30 октября в городском дворце культуры.
Роман Балахонов родился в поселке Белоречка. В 2000 году он окончил школу № 12, а через год отправился служить в армию. Служба его проходила в челябинском Снежинске. Роман получил звание старшего сержанта.
После службы Балахонов работал на Верхнетагильской ГРЭС и слесарем в энергетической компании, откуда его и призвали в ряды ВС для участия в спецоперации. 21 октября Роман Балахонов погиб при выполнении боевого задания.
О Романе Андреевиче вспоминают как об открытом и жизнерадостном человеке, который всегда мог прийти на помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
О том, можно ли вручать повестки на улице, объяснили в ОНФ. Хотя власти говорят о завершении мобилизации, не лишне...Подробнее
Мобилизованные из многих регионов до сих пор ждут, когда же им начислят обещанные выплаты. В их числе и мобилизованные...Подробнее
Сегодня, в четверг, 27 октября, в городе Ярославле, на несколько промышленных предприятий одновременно пришли по почте...Подробнее
В Самаре начали действовать мошенники, которые обманывают горожан, собирая деньги на «военную спецоперацию». Об этом...Подробнее
В Костроме жены мобилизованных начали жаловаться на то, что в военкомате им хамят и вообще запретили спрашивать о том,...Подробнее
В Ярославской области уволен военный комиссар Рыбинска Александр Салов. 76.RU пишет о том, что причиной этого послужили...Подробнее
В Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp. Необходимо ли идти в военкомат, если повестка...Подробнее
1 ноября в России начинается осенний призыв, в рамках которого из Ярославской области планируют забрать более 600...Подробнее
Власти Ростова-на-Дону отдали распоряжение руководителям предприятий проверить все подвалы и убежища. Об этом пишет...Подробнее
Комментировать