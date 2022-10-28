Военком Ярославской области рассказал о нюансах осеннего призыва

1 ноября в России начинается осенний призыв, в рамках которого из Ярославской области планируют забрать более 600 человек. Как сказал военком региона Игорь Гостев, повестки будут рассылать со следующего месяца.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году осенний призыв на срочную службу сдвинулся на месяц из-за спецоперации в Украине и частичной мобилизации, объявленной в конце сентября. В Минобороны РФ заявили, что призванных на срочную службу граждан привлекать к проведению спецоперации не будут. Срочников направят на службу в подразделения на территории России вне зависимости от того, есть у них специальность или нет.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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