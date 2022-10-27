Руководство центрального банка объявило решение по ключевой ставке

Сегодня, 19:24

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Руководство центрального банка объявило решение по ключевой ставке
Фото из открытых источников

Руководство центрального банка на собрании 28 октября приняло решение оставить показатель по ключевой ставке без изменений с сентября в 7,5 % годовых. Тем самым прежний курс на снижение этого показателя завершился. В сентябре руководство банка уменьшило ключевую ставку на 0,5 пунктов до 7,5 %.

Однако затем все дальнейшие заявления по своему содержанию настраивали публику на прекращение этой политики. В них не давалось информации по планам банка в направлении работы с кредитами, представлялись просто нейтральные обороты. Руководитель центрального банка Набиуллина тоже в своих заявлениях давала понять, что снижение ставки, скорее всего, прекратится.

"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых", – написано в официальном сообщении банка.

Эксперты отмечают, что ожидали этой меры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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