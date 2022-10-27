О том, можно ли вручать повестки на улице, объяснили в ОНФ.

Хотя власти говорят о завершении мобилизации, не лишне будет всем на будущее знать, где могут вручать повестки.

Как объяснили эксперты, повестки можно вручать на улице, но только при условии, что она заполнена заранее. Вносить данные в повестку, узнав их у лица, остановленного на улице, в магазине и любом другом месте, нельзя.

Глава ярославского исполкома ОНФ Оксана Каменецкая подчеркнула, что за уходящую неделю поступило почти 90 обращений на горячую линию касательно вручения повесток. Ведь их начали раздавать сотрудники ГИБДД на улице.

«Мы разъяснили, что в рамках своей компетенции полицейские могут вручать повестки о явке в военкомат, но только при наличии у них письменного обращения военного комиссара. Иными словами, сотрудники ГИБДД и полиции не могут самостоятельно заполнить повестку и вручить ее гражданину», — сказала Каменецкая.

Также специалисты подчеркнули, что врученной считается только та повестка, за которую расписался тот, чье имя в ней указано. По повесткам, разосланным в мессенджерах, или врученных родным, соседям, друзьям, в военкомат можно не являться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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