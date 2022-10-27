В Самаре начали действовать мошенники, которые обманывают горожан, собирая деньги на СВО

В Самаре начали действовать мошенники, которые обманывают горожан, собирая деньги на «военную спецоперацию». Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, пишет 63.ru.

Представитель ведомства рассказал, что мошенники начали звонить в компании региона, сообщая, что якобы собирают деньги для поддержки мобилизованных, направленных в зону проведения «военной спецоперации».

«Они представляются руководителями управлений и предлагают перевести деньги на банковские счета либо передать наличными для участников специальной военной операции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Если бизнесмены повелись на такой обман, или даже если не перевели деньги, все равно следует сообщить об этом в полицию, поскольку любая информация может помочь в поиске мошенников.

Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля. 21 сентября президент Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, и, как заявляют сейчас власти, мобилизованных направят на удержание территорий Украины, которые РФ заняла и объявила своими.

В боях за эти территории уже гибнут не только военные, контрактники и добровольцы. Домой в гробах уже начали возвращать и мобилизованных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700