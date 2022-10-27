В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию.

Мужчину военкомат хотел мобилизовать, хотя он и является сотрудником предприятия, которое входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, пишет 63.RU.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Галицова рассказала, что на горячую линию обратилась жительница Самары и сообщила, что районная призывная комиссия направила повестку ее мужу, который работает на предприятии ОПК.

«В итоге решение о призыве получилось отменить, а гражданину предоставили отсрочку», - сообщила Галицова.

Важно отметить, что повестка должна вручаться военнообязанному в руки под подпись. При этом ее вручить на улице могут только если она уже заполнена. По повесткам, разосланным мессенджерами, брошенными в почтовый ящик и т.п., являться в военкомат можно по желанию, объясняют специалисты.

Мобилизованных, к слову, сейчас массово отправляют на фронт, и в зоне боевых действий находится уже около 80 тыс. мобилизованных. Часть из них вернулись домой, но уже в цинковых гробах. Некрологи и заметки о похоронах мобилизованных публикуют многие региональные СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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