Власти Ярославской области рассказали, когда мобилизованные получат обещанные выплаты

Мобилизованные из многих регионов до сих пор ждут, когда же им начислят обещанные выплаты. В их числе и мобилизованные из Ярославской области, пишет 76.ru.

Мобилизованные и их родственники жалуются на то, что денег нет. Они отмечают, что пришлось серьезно потратиться, чтобы закупить экипировку, лекарства, обувь, и много чего еще. Все это должно было выдать мобилизованным государство. Но пришлось покупать за личные деньги, а от государства до сих пор нет даже обещанных выплат.

Еще летом губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал документ о единовременной выплате ярославским добровольцам 120 тысяч рублей. А осенью эти выплаты увеличили до 200 тыс. рублей. Но уже 19 октября глава региона объявил о сокращении этой суммы до 100 тысяч рублей. Но даже эту выплату получили не все.

Власти рассказали, что пока оформили выплату для 150 человек. При этом есть информация о том, что мобилизованным и вовсе будут платить только по 50 тыс. рублей. При этом сообщалось, что мобилизованные якобы должны получать по 195 тыс. рублей. Но, судя по всему, столько будут начислять только в случае, если мобилизованный проведет целый месяц в зоне боев.

Тем временем, пока одни семьи ждут выплаты, другие уже хоронят своих родных, поскольку мобилизованные уже участвуют в боях, и не всем удается уйти от ударов противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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