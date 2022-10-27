Власти Ярославской области рассказали, когда мобилизованные получат обещанные выплаты

В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
Мобилизованные из многих регионов до сих пор ждут, когда же им начислят обещанные выплаты. В их числе и мобилизованные из Ярославской области, пишет 76.ru.
Мобилизованные и их родственники жалуются на то, что денег нет. Они отмечают, что пришлось серьезно потратиться, чтобы закупить экипировку, лекарства, обувь, и много чего еще. Все это должно было выдать мобилизованным государство. Но пришлось покупать за личные деньги, а от государства до сих пор нет даже обещанных выплат.
Еще летом губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал документ о единовременной выплате ярославским добровольцам 120 тысяч рублей. А осенью эти выплаты увеличили до 200 тыс. рублей. Но уже 19 октября глава региона объявил о сокращении этой суммы до 100 тысяч рублей. Но даже эту выплату получили не все.
Власти рассказали, что пока оформили выплату для 150 человек. При этом есть информация о том, что мобилизованным и вовсе будут платить только по 50 тыс. рублей. При этом сообщалось, что мобилизованные якобы должны получать по 195 тыс. рублей. Но, судя по всему, столько будут начислять только в случае, если мобилизованный проведет целый месяц в зоне боев.
Тем временем, пока одни семьи ждут выплаты, другие уже хоронят своих родных, поскольку мобилизованные уже участвуют в боях, и не всем удается уйти от ударов противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию. Мужчину военкомат хотел...Подробнее
В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...Подробнее
Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части. Мужчина рассказал, что...Подробнее
Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...Подробнее
26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...Подробнее
То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том,...Подробнее
Сегодня, в четверг, 27 октября, в городе Ярославле, на несколько промышленных предприятий одновременно пришли по почте...Подробнее
В Ярославской области уволен военный комиссар Рыбинска Александр Салов. 76.RU пишет о том, что причиной этого послужили...Подробнее
Сотни тысяч мобилизованных сейчас собирают в России, чтобы оправить на фронт, и часть из них никогда уже не увидят...Подробнее
В Самаре начали действовать мошенники, которые обманывают горожан, собирая деньги на «военную спецоперацию». Об этом...Подробнее
Комментировать