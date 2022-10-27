В СВО на Украине погиб командир танка из Пермского края Сергей Чечкин

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В ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб Сергей Чечкин из Звездного. О его гибели сообщил глава Звездного Александр Швецов, уточнив, что Чечкин погиб 11 октября.
Погибший ранее заключил краткосрочный контракт и служил в звании ефрейтора. Он был командиром танкового батальона. Можно предположить, что его отправили бы на фронт в рамках мобилизации, даже если бы он не пошел контрактником на фронт.
Мобилизацию в РФ 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. В ходе мобилизации на фронт власти намерены отправить сотни тысяч российских мужчин, которые не планировали, в отличие от Чечкина, связывать свою жизнь с фронтом.
Среди мобилизованных также уже есть погибшие. Их тела возвращают из зоны боев к родным, о чем пишут региональные СМИ, публикуя заметки с историями жизни тех, кого государство отправило на передовую.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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