В СВО на Украине погиб командир танка из Пермского края Сергей Чечкин

Сегодня, 10:09

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В СВО на Украине погиб командир танка из Пермского края Сергей Чечкин
Фото из открытых источников

В ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб Сергей Чечкин из Звездного. О его гибели сообщил глава Звездного Александр Швецов, уточнив, что Чечкин погиб 11 октября.

Погибший ранее заключил краткосрочный контракт и служил в звании ефрейтора. Он был командиром танкового батальона. Можно предположить, что его отправили бы на фронт в рамках мобилизации, даже если бы он не пошел контрактником на фронт.

Мобилизацию в РФ 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. В ходе мобилизации на фронт власти намерены отправить сотни тысяч российских мужчин, которые не планировали, в отличие от Чечкина, связывать свою жизнь с фронтом.

Среди мобилизованных также уже есть погибшие. Их тела возвращают из зоны боев к родным, о чем пишут региональные СМИ, публикуя заметки с историями жизни тех, кого государство отправило на передовую.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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