В Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp

Сегодня, 08:14

0

Image 16+
В Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp
Фото из открытых источников

В  Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp.

Необходимо ли идти в военкомат, если повестка пришла в мессенджере, рассказывает издание НГС.

Оказалось, что повестки рассылают не всегда тем, кого планируют мобилизовать. Их отправляют родственникам военнообязанных, запугивая уголовной ответственностью за неявку в военкомат. Повестку переслала сыну женщина по имени Марина Николаевна, а теперь плачет под забором НВВКУ, что сама своими руками отправила сына на фронт. По ее словам, военком пришел к ней домой, и сказал, что она должна сфотографировать повестку и отправить фотографию сыну. А ее же заставили расписаться за повестку. Женщина отметила, что ей угрожали уголовной ответственностью и она растерялась и выполнила указания.

45-летний Игорь Крашенинников рассказал, что вовсе получил повестку от своей бывшей жены. Его боевому товарищу Ивану тоже повестку прислала по WhatsApp экс-супруга.

Важно знать, что вручение повесток регламентируется п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации. Повестки могут вручать сотрудники военкомата, руководитель предприятия, на котором работает призывник, либо работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Даже сотрудники полиции сами не могут вручать повестки.

Всем сейчас необходимо знать, что повестку должны вручить лично в руки. При этом повестку могут вручать где угодно, но она должна быть уже заполнена.

Понятий «фотография повестки» «мессенджер» или WhatsApp в Положении нет вообще. То есть, если человек получит фото повестки и пойдет в военкомат, то можно говорить, что он добровольно соглашается отправиться на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Башкирии прокуратура проверяет факты мобилизации отцов троих детей на СВО

Сегодня, 09:39

В Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp

Сегодня, 08:14

Центральный банк привел новый прогноз по инфляции

Вчера, 20:14

Политолог назвал обучение дочери врио главы Минвод в антироссийском вузе сомнительными контактами с Западом

Вчера, 19:17

В Минеральных Водах проходит церемония прощания с российским добровольцем

Вчера, 13:14

В Ростове-на-Дону пересчитают подвалы из-за военной спецоперации до 31 октября

Вчера, 11:34

В уральском городе Березовском отправили мобилизованных на СВО

Вчера, 08:54

Глава республики Башкирии рассказал о мобилизации чиновников в регионе

Вчера, 08:44

В разгар мобилизации в Рыбинске Ярославской области уволен военный комиссар

Вчера, 08:29

Жителю Партизанского района, который в этом году пережил трепанацию черепа, вручили повестку

Вчера, 08:09

На заводы 27 октября Ярославской области разослали письма с просьбой отправить сотрудников в военкоматы

27-10-2022, 22:14

Мобилизованные пермяки начали получать довольствия за сентябрь

27-10-2022, 22:14

Статистика социальной сети ЯRUS возвращает в музыкальное прошлое

27-10-2022, 19:55

Рогов заявил о быстром запуске Запорожской АЭС в случае принятия такого решения

27-10-2022, 18:04

Сенатор Клишас высказался о мобилизационных «облавах» в Иваново

27-10-2022, 15:24

Иммунолог рассказал о новом варианте коронавируса

27-10-2022, 14:44

Мобилизованные из Сибири рассказали родным о тяжелых условиях в поездах

27-10-2022, 13:29

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

27-10-2022, 12:04

Северяне вернулись со СВО, но скоро опять уезжают

27-10-2022, 11:29

Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

27-10-2022, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

26-10-2022, 18:29

0

В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...

Подробнее
Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

27-10-2022, 09:59

0

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части. Мужчина рассказал, что...

Подробнее
Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

27-10-2022, 10:09

0

Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...

Подробнее
В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

26-10-2022, 21:04

0

26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...

Подробнее
Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

27-10-2022, 12:04

0

То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том,...

Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники

В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники

26-10-2022, 15:49

0

В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

На заводы 27 октября Ярославской области разослали письма с просьбой отправить сотрудников в военкоматы

На заводы 27 октября Ярославской области разослали письма с просьбой отправить сотрудников в военкоматы

27-10-2022, 22:14

0

Сегодня, в четверг, 27 октября, в городе Ярославле, на несколько промышленных предприятий одновременно пришли по почте...

Подробнее
В спецоперации погиб 46-летний рядовой мотострелкового полка из Ярославской области

В спецоперации погиб 46-летний рядовой мотострелкового полка из Ярославской области

26-10-2022, 14:39

0

В Ярославской области хоронят 46-летнего рядового Игоря Коряковского, погибшего в ходе «военной спецоперации». Игорь...

Подробнее
Северяне вернулись со СВО, но скоро опять уезжают

Северяне вернулись со СВО, но скоро опять уезжают

27-10-2022, 11:29

0

Сотни тысяч мобилизованных сейчас собирают в России, чтобы оправить на фронт, и часть из них никогда уже не увидят...

Подробнее
В разгар мобилизации в Рыбинске Ярославской области уволен военный комиссар

В разгар мобилизации в Рыбинске Ярославской области уволен военный комиссар

Вчера, 08:29

0

В Ярославской области уволен военный комиссар Рыбинска Александр Салов. 76.RU пишет о том, что причиной этого послужили...

Подробнее