В Новосибирске мужчинам рассылали повестки в военкомат по WhatsApp.

Необходимо ли идти в военкомат, если повестка пришла в мессенджере, рассказывает издание НГС.

Оказалось, что повестки рассылают не всегда тем, кого планируют мобилизовать. Их отправляют родственникам военнообязанных, запугивая уголовной ответственностью за неявку в военкомат. Повестку переслала сыну женщина по имени Марина Николаевна, а теперь плачет под забором НВВКУ, что сама своими руками отправила сына на фронт. По ее словам, военком пришел к ней домой, и сказал, что она должна сфотографировать повестку и отправить фотографию сыну. А ее же заставили расписаться за повестку. Женщина отметила, что ей угрожали уголовной ответственностью и она растерялась и выполнила указания.

45-летний Игорь Крашенинников рассказал, что вовсе получил повестку от своей бывшей жены. Его боевому товарищу Ивану тоже повестку прислала по WhatsApp экс-супруга.

Важно знать, что вручение повесток регламентируется п. 7 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации. Повестки могут вручать сотрудники военкомата, руководитель предприятия, на котором работает призывник, либо работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Даже сотрудники полиции сами не могут вручать повестки.

Всем сейчас необходимо знать, что повестку должны вручить лично в руки. При этом повестку могут вручать где угодно, но она должна быть уже заполнена.

Понятий «фотография повестки» «мессенджер» или WhatsApp в Положении нет вообще. То есть, если человек получит фото повестки и пойдет в военкомат, то можно говорить, что он добровольно соглашается отправиться на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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