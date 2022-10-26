В Ростове-на-Дону пересчитают подвалы из-за военной спецоперации до 31 октября

Сегодня, 11:34

0

Image 16+
В Ростове-на-Дону пересчитают подвалы из-за военной спецоперации до 31 октября
Фото из открытых источников

Власти Ростова-на-Дону отдали распоряжение руководителям предприятий проверить все подвалы и убежища. Об этом пишет dоnnews.ru, отмечая, что администрации районов просят провести меры  «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Представил документ заместитель главы районной администрации.

Также предприятиям направили  «Методические рекомендации по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны».

Предприятия, получившие эти письма, должны не позднее 28 октября сообщить в администрацию района о наличии/отсутствии подвалов, заглубленных, цокольных помещений. Если помещения такие есть, то их необходимо очистить.

До 31 октября необходимо нанести разметку по указанию маршрута движения в эти помещения.

Если подвальное или цокольное помещение арендуется, то все вышеуказанные требования необходимо переслать собственнику помещения.

Напомним, РФ начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Украина свои территории РФ уступать не намерена, поэтому бои продолжаются уже более 8 месяцев. Учитывая то, что Запад наращивает поддержку Киева, и ВСУ получают все больше различного вооружения, сейчас уже есть угроза ударов и по тех территориях РФ, которые удалены от фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ростове-на-Дону пересчитают подвалы из-за военной спецоперации до 31 октября

Сегодня, 11:34

В уральском городе Березовском отправили мобилизованных на СВО

Сегодня, 08:54

Глава республики Башкирии рассказал о мобилизации чиновников в регионе

Сегодня, 08:44

В разгар мобилизации в Рыбинске Ярославской области уволен военный комиссар

Сегодня, 08:29

Жителю Партизанского района, который в этом году пережил трепанацию черепа, вручили повестку

Сегодня, 08:09

На заводы 27 октября Ярославской области разослали письма с просьбой отправить сотрудников в военкоматы

Вчера, 22:14

Мобилизованные пермяки начали получать довольствия за сентябрь

Вчера, 22:14

Статистика социальной сети ЯRUS возвращает в музыкальное прошлое

Вчера, 19:55

Рогов заявил о быстром запуске Запорожской АЭС в случае принятия такого решения

Вчера, 18:04

Сенатор Клишас высказался о мобилизационных «облавах» в Иваново

Вчера, 15:24

Иммунолог рассказал о новом варианте коронавируса

Вчера, 14:44

Мобилизованные из Сибири рассказали родным о тяжелых условиях в поездах

Вчера, 13:29

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Вчера, 12:04

Северяне вернулись со СВО, но скоро опять уезжают

Вчера, 11:29

Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Вчера, 10:09

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

Вчера, 09:59

В Челябинске до сих пор не мобилизовали ни одного чиновника

Вчера, 09:59

Житель Перми рассказал о том, как бежал от мобилизации в Турцию

Вчера, 08:04

Татьяна Мерзлякова рассказала, дают ли отсрочку мужчинам с детьми от разных женщин

Вчера, 07:44

В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

26-10-2022, 21:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец

26-10-2022, 09:59

0

На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...

Подробнее
Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

26-10-2022, 18:29

0

В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...

Подробнее
Губернатор Новосибирской области Травников ответил на вопросы о частичной мобилизации

Губернатор Новосибирской области Травников ответил на вопросы о частичной мобилизации

26-10-2022, 09:59

0

26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на...

Подробнее
Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

Вчера, 09:59

0

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части. Мужчина рассказал, что...

Подробнее
Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Вчера, 10:09

0

Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...

Подробнее
В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

26-10-2022, 21:04

0

26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Вчера, 12:04

0

То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том,...

Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники

В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники

26-10-2022, 15:49

0

В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...

Подробнее
Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

25-10-2022, 14:19

0

В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...

Подробнее
В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

26-10-2022, 09:09

0

В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...

Подробнее