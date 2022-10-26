В Ростове-на-Дону пересчитают подвалы из-за военной спецоперации до 31 октября

Власти Ростова-на-Дону отдали распоряжение руководителям предприятий проверить все подвалы и убежища. Об этом пишет dоnnews.ru, отмечая, что администрации районов просят провести меры «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Представил документ заместитель главы районной администрации.

Также предприятиям направили «Методические рекомендации по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны».

Предприятия, получившие эти письма, должны не позднее 28 октября сообщить в администрацию района о наличии/отсутствии подвалов, заглубленных, цокольных помещений. Если помещения такие есть, то их необходимо очистить.

До 31 октября необходимо нанести разметку по указанию маршрута движения в эти помещения.

Если подвальное или цокольное помещение арендуется, то все вышеуказанные требования необходимо переслать собственнику помещения.

Напомним, РФ начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Украина свои территории РФ уступать не намерена, поэтому бои продолжаются уже более 8 месяцев. Учитывая то, что Запад наращивает поддержку Киева, и ВСУ получают все больше различного вооружения, сейчас уже есть угроза ударов и по тех территориях РФ, которые удалены от фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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