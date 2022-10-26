В уральском городе Березовском отправили мобилизованных на СВО

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
Мобилизованных продолжают отправлять на фронт, и еще одна группа уехала их Березовского.
E1.RU сообщает, что мобилизованные могут получить вещи, которые им необходимы. Хотя многое закупают они сами, тем не менее, волонтеры также какими-то вещами им помогают. Также каждому мобилизованному вручают на выбор православный или мусульманский молитвослов.
Перед отправкой на фронт мобилизованные обязательно оставляют военкомату и городским властям координаты родных и близких, с которыми можно связаться, если они будут ранены, погибнут, или попадут в плен.
Из Березовского отправляли мобилизованных уже семь раз, каждый раз устраивая торжество по этому случаю. Всегда провожать мужчин на фронт приходили их родные, ведь непонятно, вернутся ли они домой живыми.
Все понимают, что мобилизованных отправят на фронт, а там риск погибнуть есть у каждого. В России, к слову, уже начали хоронить мобилизованных. Некоторые из них не прожили и две недели после того как получили повестку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...Подробнее
26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на...Подробнее
Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части. Мужчина рассказал, что...Подробнее
Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...Подробнее
26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...Подробнее
То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том,...Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...Подробнее
В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...Подробнее
В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...Подробнее
Комментировать