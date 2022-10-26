В уральском городе Березовском отправили мобилизованных на СВО

Мобилизованных продолжают отправлять на фронт, и еще одна группа уехала их Березовского.

E1.RU сообщает, что мобилизованные могут получить вещи, которые им необходимы. Хотя многое закупают они сами, тем не менее, волонтеры также какими-то вещами им помогают. Также каждому мобилизованному вручают на выбор православный или мусульманский молитвослов.

Перед отправкой на фронт мобилизованные обязательно оставляют военкомату и городским властям координаты родных и близких, с которыми можно связаться, если они будут ранены, погибнут, или попадут в плен.

Из Березовского отправляли мобилизованных уже семь раз, каждый раз устраивая торжество по этому случаю. Всегда провожать мужчин на фронт приходили их родные, ведь непонятно, вернутся ли они домой живыми.

Все понимают, что мобилизованных отправят на фронт, а там риск погибнуть есть у каждого. В России, к слову, уже начали хоронить мобилизованных. Некоторые из них не прожили и две недели после того как получили повестку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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