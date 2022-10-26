Глава республики Башкирии рассказал о мобилизации чиновников в регионе

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В Башкирии продолжается мобилизация, и кто из чиновников получил повестку, рассказал глава региона Радий Хабиров.
Он сообщил в ходе прямой линии, что на фронт отправятся директор Сибайского колледжа искусств Замир Янтурин, глава Национальной библиотеки Валиди Марат Зулькарнаев и главы других отделов, пишет «Пермь открытая».
Добровольцем решил отправиться на фронт вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.
Как долго еще будет идти мобилизация, Хабиров сказать не смог. Стоит отметить, что это зависит от того, когда соответствующий указ подпишет президент РФ Владимир Путин.
Мобилизованные уже пребывают на фронт, чтобы усилить кадровые части. Также они участвуют в боях, о чем официально сообщали российские власти. Есть много сообщений из регионов и о том, что мобилизованные уже гибнут на фронте, а их тела начали возвращать в Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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