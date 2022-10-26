В разгар мобилизации в Рыбинске Ярославской области уволен военный комиссар

В Ярославской области уволен военный комиссар Рыбинска Александр Салов.

76.RU пишет о том, что причиной этого послужили неудовлетворительные результаты мобилизации. Но официально эта информация не подтверждается. По словам областного военкома Игоря Гостева, Александра Салова уволили из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Он ушел по состоянию здоровья, были проблемы с сердцем. Александра Николаевича недавно выписали из больницы. Он уже возрастной военком, ему 65 лет. Я бы с ним еще с удовольствием послужил много лет. На данный момент исполняющим обязанности назначен Дмитрий Иванович Михалев», - сообщил Гостев.

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября. Ее проводят по всей стране, чтобы пополнить кадровые подразделения, которые уже более 8 месяцев ведут бои на территории Украины. И пока одним повестки раздают, некоторые уже возвращаются домой в цинковых гробах. Похороны мобилизованных уже проходят по стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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