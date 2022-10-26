Жителю Партизанского района, который в этом году пережил трепанацию черепа, вручили повестку

Мобилизация в РФ продолжается и военкоматы продолжают раздавать повестки людям с серьезными проблемами со здоровьем.

Так, в Партизанском районе Красноярского фронта военкомат решил отправить в окопы Виктора Зиновьева, который в марте 2022 года перенес серьезную черепно-мозговую травму. Ему на голову упала ледяная глыба, из-за чего возникла гематома, которая давила на мозг.

Чтобы спасть жизнь мужчине, врачи сделали ему экстренную трепанацию черепа с удалением гематомы. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию и до сих пор не справился с сильными головными болями. Также он жалуется на бессонницу и рассеянность. Судя по всему, бойцов с такими качествами на передовой не хватает, и военкомат не хочет отменять повестку.

Повестку Виктор получил еще в сентябре и явился туда с карточкой и выпиской из больницы. Ему дали месяц отсрочки и 27 октября сказали явиться в районную больницу на обследование.

«Тут даже хирург уволился. Как и везде, врачей не хватает. А никакого нейрохирурга вообще здесь никогда не было», - рассказывает жена Виктора.

Остается надеяться, что здравый смысл преобладает и человека с такими проблемами со здоровьем, как у Виктора, на фронт не отправят. Ведь можно говорить о том, что он будет представлять даже угрозу своим сослуживцам, ведь из-за рассеянности и сильных головных болей может создать серьезные проблемы, которых на фронте и без того у мобилизованных много. Ведь мобилизованных уже отправляют на передовую, где выжить удается не каждому.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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