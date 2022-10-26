На заводы 27 октября Ярославской области разослали письма с просьбой отправить сотрудников в военкоматы

Сегодня, в четверг, 27 октября, в городе Ярославле, на несколько промышленных предприятий одновременно пришли по почте письма. В этих посланиях содержится просьба доставить своих сотрудников в военкоматы по месту их регистрации. Об этом сообщили журналисты сетевого информационного онлайн-портала 76.ru.

В документе указана численность граждан, которые обязаны попадать под критерии частичной мобилизации, объявленной в российском государстве. В распоряжении редакции имеется один экземпляр такого письма.

Вот его текст: «На основании принятого решения по итогам служебного совещания 26 октября 2022 года под руководством губернатора Ярославской области сообщаю: вам следует провести работу по установленному в стране порядку. На основании этого до 18:00 27 октября 2022 года предоставить N сотрудников вашего предприятия (по спискам, попадающим под критерии проведения частичной мобилизации) в военный комиссариат (муниципального образования), где они состоят на воинском учете, для призыва на военную службу по частичной мобилизации. Прошу организовать отправку и сопровождение сотрудников до военных комиссариатов (муниципального образования)».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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