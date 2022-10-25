Рогов заявил о быстром запуске Запорожской АЭС в случае принятия такого решения

Запуск Запорожской атомной электростанции осуществим в короткие сроки в случае принятия такого решения. Сейчас выработка электричества на ней не производится. Об этом заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что, хотя на сегодняшний день на атомной станции прекращена работа всех энергетических блоков, их запуск не представляет трудностей и быстро будет проведен при соответствующем решении.

"Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Сейчас она находится в состоянии холодной остановки реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии", – сказал он.

Запорожская атомная станция расположена на левобережье Днепра. С марта она контролируется российскими войсками в целях недопущения утечки радиоактивных и других веществ. Она является самой крупной на европейской территории и включает шесть энергетических блоков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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