Сенатор Клишас высказался о мобилизационных «облавах» в Иваново

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Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас возмутился тем, что мобилизационные «облавы» в стране все еще продолжаются. Прямо на улицах и в торговых центрах забирают даже лиц, которые призыву не подлежат.
В своем Telegram-канале Клишас обратил внимание на недавнее сообщение главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова о том, что «облавы» на не подпадающих под частичную мобилизацию граждан устраивали в Ивановской области, а также ряде других регионов РФ.
«Похоже, Ивановская область и другие регионы решили повторить методы частичной мобилизации, которые ранее уже были признаны не то чтобы правильными и законными», — говорится в сообщении сенатора.
Клишас настаивает на том, чтобы организаторы таких мобилизационных мероприятий были привлечены к ответственности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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