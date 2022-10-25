Иммунолог рассказал о новом варианте коронавируса

Сегодня, 14:44

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Иммунолог рассказал о новом варианте коронавируса
Фото из открытых источников

В Роспотребнадзоре заявили о проникновении в Россию двух новых вариантов коронавируса. Об одном из них подробно рассказал иммунолог Николай Крючков. Он перечислил его характеристики и спрогнозировал темпы распространения. Этот вариант обозначен как «цербер». По мнению Крючкова через один или полтора месяца большинство фиксируемых в мире случаев заболевания коронавирусом будет относиться именно к этому варианту.

«Около двух недель назад в США чуть менее 10 % всех случаев коронавируса были вызваны "цербером", неделю назад таких случаев уже было больше 16 %. Тенденция такова, что где-то через месяц, максимум полтора, подавляющее количество случаев заражения коронавирусом, более 80 %, будет вызвано "цербером"», – сказал Крючков. 

Он полагает, что в России этот вариант получит распространение позже.

Крючков отметил, что «цербер» отличается достаточно высоким уровнем заразности. При этом он указал, что имеющиеся вакцины от коронавируса подходят и против нового его варианта. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить какие-либо меры в связи распространением этого варианта не планируется

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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