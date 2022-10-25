Северяне вернулись со СВО, но скоро опять уезжают

Сотни тысяч мобилизованных сейчас собирают в России, чтобы оправить на фронт, и часть из них никогда уже не увидят своих родных.

Отправляются на фронт и жители Архангельской области. Они проедут тысячи километров, пока доберутся до зоны боев. Когда они вернутся, никто сейчас сказать не может. Но иногда их отпускают домой, чтобы провести в последний путь своих сослуживцев, пишет 29.ru

Отпустили в небольшой отпуск военнослужащих «Архангельского» батальона мотострелков Северного флота. В зоне конфликта они еще с августа. Прибыв в родные места, они не забывают и о тех, кто также как они участвует в боях на территории Украины. Поэтому, узнав о похоронах сослуживцев, идут проводить их в последний путь. Хоронят в Архангельской области уже не только военных, но и мобилизованных.

Военные же вернутся снова на поле боя, и понимают, что нет никакой гарантии, что им и в этот раз удастся выжить. Они строят планы на будущее, но не спешат ими делиться.

Стоит отметить, что руководство РФ не дает данных о том, сколько уже мобилизованных погибло в зоне «военной спецоперации». Также непонятно, как долго она будет продолжаться и будут ли новые волны мобилизации. Хотя власти обещают, что наберут только 300 тыс. мобилизованных, нет никакой гарантии, что не будет решения об увеличении набора. Ведь изначально и вовсе президент РФ Владимир Путин обещал, что никакой мобилизации не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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