7 популярных вопросов о мобилизации в Омской области

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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Мобилизация в России продолжается, и эксперты ответили на некоторые вопросы, связанные с ней.
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября президентом Владимиром Путиным, пишет NGS55.RU.
Важно понимать, что закончится она только после того, как президент подпишет соответствующий указ.
Пока власти говорят о том, что планируется мобилизовать 300 тыс. человек и никаких дополнительных волн мобилизации не будет. Военные же заявляют, что нужно мобилизовать более 1 млн человек, чтобы перехватить инициативу на поле боя. Пока каждый регион выполняет полученное мобилизационное задание. Там, где оно выполнено, начали донабор.
Стоит учитывать, что военно-учетная специальность может быть изменена. И для того, чтобы получить некоторые ВУС, которые необходимы на фронте сейчас, достаточно несколько дней подготовки.
Мобилизованным будут начислять выплаты, для чего им необходимо предоставить в воинскую часть паспортные данные и ИНН. Жителям Омской области, которых отправили на фронт, также власти обещают по 100 тыс. рублей разовой выплаты. Начислять деньги будут только на карту мобилизованного.
Мобилизованные по ошибке из Омской области могут обратиться в омское отделение Общероссийского народного фронта. При нарушении прав военнослужащего он может обратиться на горячую линию Минобороны РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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