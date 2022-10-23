Во время СВО на Украине погиб 40-летний мобилизованный из Свердловской области

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В городе Североуральске Свердловской области простились с 40-летним Андреем Шиляевым. На похороны пришло много людей. Они знали Андрея, учились и вместе работали с ним.
Как сообщили журналисты сетевого информационного онлайн-сервиса ПроСевероуральск.ru, мужчину мобилизовали 28 сентября как резервиста для участия в специальной военной операции российских войск на территории Украины, а 7 октября военнослужащий погиб в непосредственной близости от города Херсона.
Похороны состоялись 16 октября. У Андрея Шиляева остались жена и сын.
В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области корреспондентам издания подтвердили информацию о том, что Андрей Шиляев был мобилизован в качестве призывника и погиб как военнослужащий Вооруженных Сил РФ. Конкретные подробности смерти мужчины не сообщаются.
Редакция издания также выражает свои соболезнования родным и близким Андрея Шиляева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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