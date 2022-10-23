Во время СВО на Украине погиб 40-летний мобилизованный из Свердловской области

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
Во время СВО на Украине погиб 40-летний мобилизованный из Свердловской области
Фото из открытых источников

В городе Североуральске Свердловской области простились с 40-летним Андреем Шиляевым. На похороны пришло много людей. Они знали Андрея, учились и вместе работали с ним. 

Как сообщили журналисты сетевого информационного онлайн-сервиса ПроСевероуральск.ru, мужчину мобилизовали 28 сентября как резервиста для участия в специальной военной операции российских войск на территории Украины, а 7 октября военнослужащий погиб в непосредственной близости от города Херсона. 

Похороны состоялись 16 октября. У Андрея Шиляева остались жена и сын. 

В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области корреспондентам издания подтвердили информацию о том, что Андрей Шиляев был мобилизован в качестве призывника и погиб как военнослужащий Вооруженных Сил РФ. Конкретные подробности смерти мужчины не сообщаются. 

Редакция издания также выражает свои соболезнования родным и близким Андрея Шиляева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мобилизованные Ростовской области в Сети попросили о помощи

Сегодня, 19:04

Во время СВО на Украине погиб 40-летний мобилизованный из Свердловской области

Сегодня, 16:29

В Миассе простились с 42-летним мобилизованным, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 15:39

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Сегодня, 14:19

Мобилизованные из Ярославля рассказали об условиях, в которых живут

Сегодня, 09:19

В Ярославской области рассказали, получили ли повестки игроки

Сегодня, 08:49

В Екатеринбурге мобилизовали главу семьи, отца четверых детей

Сегодня, 08:44

Военком Челябинской области Максуров рассказал, что будет с призывниками осенью

Сегодня, 08:24

Мишустин поручил следить за вещевым довольствием военных соединений

Вчера, 21:59

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Вчера, 12:44

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Вчера, 07:34

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

Две туристки из города Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся

23-10-2022, 13:34

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

23-10-2022, 10:19

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

23-10-2022, 09:14

Можно ли уехать за границу, если есть кредит, объяснили эксперты

23-10-2022, 08:24

ПФР сообщил важную новость для тех, у кого пенсия от 10 до 27 тысяч рублей

23-10-2022, 08:14

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

В Ростовской области признали гибель мобилизованного

22-10-2022, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

23-10-2022, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Вчера, 07:34

0

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного...

Подробнее
Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

23-10-2022, 09:14

0

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные...

Подробнее
Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

23-10-2022, 11:34

0

Государства, входящие в европейский союз, проводят по отношению к России санкционную политику, одной из мер которой...

Подробнее
Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Вчера, 12:44

0

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

0

30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа. Семья Яны и Михаила проживает в Ростове...

Подробнее
Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Сегодня, 14:19

0

В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...

Подробнее
В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

0

Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии...

Подробнее
Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

23-10-2022, 17:09

0

Если перекрыть поставки украинской армии через Львовскую область и Волынские земли, то спустя несколько месяцев у нее...

Подробнее