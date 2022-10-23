Во время СВО на Украине погиб 40-летний мобилизованный из Свердловской области

В городе Североуральске Свердловской области простились с 40-летним Андреем Шиляевым. На похороны пришло много людей. Они знали Андрея, учились и вместе работали с ним.

Как сообщили журналисты сетевого информационного онлайн-сервиса ПроСевероуральск.ru, мужчину мобилизовали 28 сентября как резервиста для участия в специальной военной операции российских войск на территории Украины, а 7 октября военнослужащий погиб в непосредственной близости от города Херсона.

Похороны состоялись 16 октября. У Андрея Шиляева остались жена и сын.

В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области корреспондентам издания подтвердили информацию о том, что Андрей Шиляев был мобилизован в качестве призывника и погиб как военнослужащий Вооруженных Сил РФ. Конкретные подробности смерти мужчины не сообщаются.

Редакция издания также выражает свои соболезнования родным и близким Андрея Шиляева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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