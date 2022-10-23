Мобилизованные из Ярославля рассказали об условиях, в которых живут

О том, как живут мобилизованные из Ярославля, рассказали журналисты.

Среди мобилизованных 23-летний парень, пишет 76.ru. Он не захотел представляться, но отметил, что в учебный центр попал 12 октября. По его словам, сейчас они в учебке каждый день тренируются захватывать пустующие здания. На сборы, отметил молодой человек, пришлось потратить около 50 тыс. рублей.

Также есть мобилизованные и более старшего возраста. В их числе мужчина, которому через несколько дней 50. Его супруга отметила, что они уже серьезно потратились, но еще немало чего придется докупать за свои деньги. Не жалуются мобилизованные разве что только на питание, отмечая, что кормят три раза в день. Удовлетворительно оценивают они помещение, в котором их разместили.

Многие мобилизованные признают, что существенно тратились на сборы. Некоторым пришлось даже занимать или открывать кредиты, чтобы приобрести одежду, лекарства, бронежилеты и спальники.

Конечно же, они надеются, что вернутся с фронта домой, а государство выплатит им обещанные деньги и они смогут выбраться из кредитов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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