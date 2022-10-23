В Екатеринбурге мобилизовали главу семьи, отца четверых детей

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Отца четверых детей из Екатеринбурга решили отправить на фронт, несмотря на то, что Минобороны РФ рекомендует не призывать мужчин, которые воспитывают такое количество детей.
Но военкомат Екатеринбурга решил, что отец многодетного семейства незаменим на фронте и 10 октября Вячеславу Сопову, у которого трое несовершеннолетних детей и 18-летняя дочь от первого брака, вручили повестку.
Стоит отметить, что у Анастасии, супруги Вячеслава, двое детей от двух предыдущих браков и сейчас она в декрете, так как воспитывает ребенка от Вячеслава. По словам супруги Вячеслава, он служил 15 лет назад и ушел в запас рядовым. В военкомате ему в отсрочке отказали, так как дети не его, и у них есть другой папа.
«Но родной отец в воспитании не участвует, даже алименты не платит. В военник ему вписали только двоих детей — от первого брака дочь и нашего сына. А на иждивении у него четверо!» - рассказала Анастасия.
Выйти на работу она не может, так как младшему ее сыну только год и три месяца. Дозвониться по горячим линиям к омбудсменам Анастасия не может, так как операторы либо заняты, либо не отвечают по вечерам. Не удается отправить и электронное обращение.
Стоит отметить, что с начала мобилизации уже около 10 тыс. мужчин вернули домой. Но Анастасии эксперты советуют торопиться, поскольку мобилизованных уже отправляют на фронт, и некоторые гибнут там в первые же дни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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