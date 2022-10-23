В Екатеринбурге мобилизовали главу семьи, отца четверых детей

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
В Екатеринбурге мобилизовали главу семьи, отца четверых детей
Фото из открытых источников

Отца четверых детей из Екатеринбурга решили отправить на фронт, несмотря на то, что Минобороны РФ рекомендует не призывать мужчин, которые воспитывают такое количество детей.

Но военкомат Екатеринбурга решил, что отец многодетного семейства незаменим на фронте и 10 октября Вячеславу Сопову, у которого трое несовершеннолетних детей и 18-летняя дочь от первого брака, вручили повестку.

Стоит отметить, что у Анастасии, супруги Вячеслава, двое детей от двух предыдущих браков и сейчас она в декрете, так как воспитывает ребенка от Вячеслава. По словам супруги Вячеслава, он служил 15 лет назад и ушел в запас рядовым. В военкомате ему в отсрочке отказали, так как дети не его, и у них есть другой папа.

«Но родной отец в воспитании не участвует, даже алименты не платит. В военник ему вписали только двоих детей — от первого брака дочь и нашего сына. А на иждивении у него четверо!» - рассказала Анастасия.

Выйти на работу она не может, так как младшему ее сыну только год и три месяца. Дозвониться по горячим линиям к омбудсменам Анастасия не может, так как операторы либо заняты, либо не отвечают по вечерам.  Не удается отправить и электронное обращение.

Стоит отметить, что с начала мобилизации уже около 10 тыс. мужчин вернули домой. Но Анастасии эксперты советуют торопиться, поскольку мобилизованных уже отправляют на фронт, и некоторые гибнут там в первые же дни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Миассе простились с 42-летним мобилизованным, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 15:39

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Сегодня, 14:19

Мобилизованные из Ярославля рассказали об условиях, в которых живут

Сегодня, 09:19

В Ярославской области рассказали, получили ли повестки игроки

Сегодня, 08:49

В Екатеринбурге мобилизовали главу семьи, отца четверых детей

Сегодня, 08:44

Военком Челябинской области Максуров рассказал, что будет с призывниками осенью

Сегодня, 08:24

Мишустин поручил следить за вещевым довольствием военных соединений

Вчера, 21:59

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Вчера, 12:44

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Вчера, 07:34

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

Две туристки из города Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся

23-10-2022, 13:34

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

23-10-2022, 10:19

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

23-10-2022, 09:14

Можно ли уехать за границу, если есть кредит, объяснили эксперты

23-10-2022, 08:24

ПФР сообщил важную новость для тех, у кого пенсия от 10 до 27 тысяч рублей

23-10-2022, 08:14

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

В Ростовской области признали гибель мобилизованного

22-10-2022, 12:24

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

Во время СВО на Украине погиб 20-летний студент УрФУ

22-10-2022, 08:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

23-10-2022, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Вчера, 07:34

0

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного...

Подробнее
Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

23-10-2022, 09:14

0

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные...

Подробнее
Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

22-10-2022, 16:32

0

Строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области временно приостановлено из-за того, что местные власти...

Подробнее
В Италии сфомировано новое правительство

В Италии сфомировано новое правительство

22-10-2022, 21:44

0

Сегодня в Риме члены нового итальянского правительства вступили официально в свои должности. Они принесли присягу в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Вчера, 12:44

0

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...

Подробнее
Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

23-10-2022, 11:34

0

Государства, входящие в европейский союз, проводят по отношению к России санкционную политику, одной из мер которой...

Подробнее
Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

0

30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа. Семья Яны и Михаила проживает в Ростове...

Подробнее
В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

0

Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии...

Подробнее