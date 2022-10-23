Военком Челябинской области Максуров рассказал, что будет с призывниками осенью

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В Челябинской области, как и по всей России, в ноябре начнется осенний призыв.
Военком Челябинской области Андрей Максуров рассказал, что призывников в зону «военной спецоперации» направлять не будут. По его словам, призывники будут проходить службы в обычных частях. Также он добавил, что в этом году военкоматы получили задание по призыву меньше, чем обычно.
Военком пообещал, что таких ошибок, как впервые недели «военной спецоперации», когда призывники попали на фронт, погибли или оказались в плену, не будет.
«Четко могу сказать: проходящие военную службу по призову никоим образом не будут связаны со специальной военной операцией. Ошибок, допущенных в начале СВО, однозначно не будет», - пообещал Максуров.
Эксперты же советуют тем, кого заберут в армию на срочную службу, если нет желания отправляться на фронт, ни в коем случае не подписывать контракт. Также стоит учитывать и то, что если «военная спецоперация» затянется на год, и мобилизация тоже будет продлена, то солдат срочной службы сразу же после ее окончания может быть мобилизован.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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