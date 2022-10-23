В Ярославской области рассказали, получили ли повестки игроки

Мобилизация продолжается по всей России, в том числе и в Ярославской области.

Официально сообщается, что ярославское ракетное училище должно было принять около 2,5 тыс. мобилизованных, и еще почти 500 мобилизованных планировали отправить в Кострому, пишет 76.ru.

Сейчас призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших — до 55 лет. Есть мобилизованные и старше этого возраста. В числе мобилизованных люди с проблемами со здоровьем, многодетные отцы. И сейчас немало россиян оспаривают мобилизацию.

Издание 76.ru опросило местные спортивные клубы, чтобы узнать, получают ли повестки спортсмены. В футбольном клубе «Шинники» пока повесток игрокам не вручали. Но руководство клуба уже выбивает бронь для своих игроков.

«Бронь спортсменов находится не в нашей компетенции. Клуб уже направил списки со всеми игроками «Шинника» в Министерство спорта РФ с просьбой освободить спортсменов от мобилизации. На данный момент мы ждем ответа», — рассказали в пресс-службе ярославского «Шинника».

В хоккейном клубе «Локомотив» на вопрос о повестках отвечать не стали, а отправили журналистов к игрокам, предложив опросить каждого лично.

При этом Оперативный штаб по мобилизации в Ярославской области отметил, что спортсмены не подлежат бронированию. Поэтому они тоже могут отправиться на фронт.

Юристы уже советуют тем, кто имеет основание для отсрочки начать оформлять документы на ее получение до того как придет повестка, поскольку есть случаи, когда от момента вручения повестки до гибели человека на фронте проходит даже менее 10 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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