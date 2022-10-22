Мишустин поручил следить за вещевым довольствием военных соединений

Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое собрание учрежденного президентом центра по координации обеспечения всех потребностей российских войск. На нем в качестве основной задачи было выдвинуто формирование системы для контроля за распределением поступающих в армию вещей. Также он поручил организовать резервы для военных соединений. Мишустин отметил, что следует оперативно получать сведения о поступлении снабжения, чтобы иметь информацию о состоянии вещевого довольствия и принимать решения по текущей ситуации.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", – сказал он.

Отдельно была выдвинута задача контроля за мобилизованными. Мишустин также рассказал, что уже завтра предстоит сообщить президенту Владимиру Путину о деятельности координационного совета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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