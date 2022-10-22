Мишустин поручил следить за вещевым довольствием военных соединений

Сегодня, 21:59

0

Image 16+
Мишустин поручил следить за вещевым довольствием военных соединений
Фото из открытых источников

Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое собрание учрежденного президентом центра по координации обеспечения всех потребностей российских войск. На нем в качестве основной задачи было выдвинуто формирование системы для контроля за распределением поступающих в армию вещей. Также он поручил организовать резервы для военных соединений. Мишустин отметил, что следует оперативно получать сведения о поступлении снабжения, чтобы иметь информацию о состоянии вещевого довольствия и принимать решения по текущей ситуации.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", – сказал он.

Отдельно была выдвинута задача контроля за мобилизованными. Мишустин также рассказал, что уже завтра предстоит сообщить президенту Владимиру Путину о деятельности координационного совета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мишустин поручил следить за вещевым довольствием военных соединений

Сегодня, 21:59

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Сегодня, 12:44

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Сегодня, 07:34

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Вчера, 18:59

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

Вчера, 16:29

Две туристки из города Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся

Вчера, 13:34

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

Вчера, 10:19

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Вчера, 09:14

Можно ли уехать за границу, если есть кредит, объяснили эксперты

Вчера, 08:24

ПФР сообщил важную новость для тех, у кого пенсия от 10 до 27 тысяч рублей

Вчера, 08:14

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

В Ростовской области признали гибель мобилизованного

22-10-2022, 12:24

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

Во время СВО на Украине погиб 20-летний студент УрФУ

22-10-2022, 08:49

Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

22-10-2022, 08:44

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

22-10-2022, 08:24

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

22-10-2022, 08:19

Стоит ли ждать взлета цен на бензин в России

22-10-2022, 08:14

Российское население уже совсем не стремится покупать туры для отдыха за границей

21-10-2022, 20:59

Болдырев: В случае призыва женщин отправят работать медиками и связистами

21-10-2022, 17:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

22-10-2022, 08:24

0

В Челябинской области в одной из колоний проводили вербовку для участия в «военной спецоперации» на территории Украины....

Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

22-10-2022, 08:19

0

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...

Подробнее
Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

22-10-2022, 08:44

0

Юлия Тихановская пытается добиться, чтобы из учебного центра вернули ее мужа, отца троих детей. Женщина рассказала, что...

Подробнее
В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

Вчера, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

Вчера, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

0

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани. Историю этого мобилизованного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

0

Жителям Кировской области, попавшим под частичную мобилизацию, автоматически предоставят статус военнослужащих, однако...

Подробнее
Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Сегодня, 07:34

0

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного...

Подробнее
Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Вчера, 09:14

0

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные...

Подробнее
Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

22-10-2022, 16:32

0

Строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области временно приостановлено из-за того, что местные власти...

Подробнее