Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного населения. Об этом пишет 74.RU, отмечая, что многие жители обращались в издание с просьбой рассказать, где находятся бомбоубежища и достаточно ли их для размещения жителей миллионного города.

Еще в 2015 году МЧС сообщало, что в Челябинске 200 бомбоубежищ и они могут принять людей в два раза больше, чем проживает в городе. Проверка состояния бомбоубежищ проходит ежегодно. За состоянием таких структур в мирное время также следят МЧС и прокуратура.

Информации о том, есть ли какие-то укрытия, которые переданы во временное пользование, Министерство не предоставило. Не сообщается, есть ли план по восстановлению таких помещений до первоначального состояния, если они сейчас во временном пользовании. Также нет данных касательно того, будет ли проводиться реконструкция заброшенных бомбоубежищ и строительство новых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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