Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Вчера, 18:59

0

Image 16+
Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа
Фото из открытых источников

30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа.

Семья Яны и Михаила проживает в Ростове Великом, пишет 76.ru. У них трое несовершеннолетних детей. Хотя отцом первого сына Михаил не является, но он числится многодетным отцом.

«Мы являемся многодетной семьей, органы социальной защиты населения признали, что мой муж имеет статус многодетного отца. И в удостоверении многодетной семьи указано, что все дети находятся на его иждивении, в том числе сын от первого моего брака», - сообщила Яна.

Она рассказала, что мужу позвонили с работы 19 октября и сказали, что его вызывают в военкомат для уточнения данных. Там уже никто разбираться не стал, и ему вручили повестку. Он должен был в тот же день в 14:00 явится с вещами для отправления в воинскую часть.

По словам женщины, из-за того, что Михаил ее ребенка не усыновил, военкомат не считает его многодетным отцом. Поэтому мужа отправили на подготовку. Вещи для отправки на фронт им дали волонтеры.

Сейчас Яна пытается добиться, чтобы мужа вернули домой. Она объясняет, что он является единственным кормильцем в семье, так как сама она в декрете после рождения младшей дочери. К тому же ей приходится ухаживать за бабушкой мужа, которая не встает после травмы бедра.

Удастся ли Яне добиться того, чтобы мужа вернули, сказать сложно. И это пугает ее, ведь уже есть сообщения о гибели мобилизованных, которые попали на фронт спустя несколько дней после того, как уехали из дома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Вчера, 18:59

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

Вчера, 16:29

Две туристки из города Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся

Вчера, 13:34

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

Вчера, 10:19

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Вчера, 09:14

Можно ли уехать за границу, если есть кредит, объяснили эксперты

Вчера, 08:24

ПФР сообщил важную новость для тех, у кого пенсия от 10 до 27 тысяч рублей

Вчера, 08:14

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

В Ростовской области признали гибель мобилизованного

22-10-2022, 12:24

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

Во время СВО на Украине погиб 20-летний студент УрФУ

22-10-2022, 08:49

Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

22-10-2022, 08:44

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

22-10-2022, 08:24

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

22-10-2022, 08:19

Стоит ли ждать взлета цен на бензин в России

22-10-2022, 08:14

Российское население уже совсем не стремится покупать туры для отдыха за границей

21-10-2022, 20:59

Болдырев: В случае призыва женщин отправят работать медиками и связистами

21-10-2022, 17:59

По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии

21-10-2022, 15:59

Адвокат Ерохин рассказал о гибели на Украине мобилизованного вопреки отсрочке IT-специалиста банка Измайлова

21-10-2022, 14:44

Как введение военного положения может сказаться на мобилизации

21-10-2022, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ

Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ

21-10-2022, 12:39

0

Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...

Подробнее
«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

22-10-2022, 08:24

0

В Челябинской области в одной из колоний проводили вербовку для участия в «военной спецоперации» на территории Украины....

Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

22-10-2022, 08:19

0

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...

Подробнее
Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

22-10-2022, 08:44

0

Юлия Тихановская пытается добиться, чтобы из учебного центра вернули ее мужа, отца троих детей. Женщина рассказала, что...

Подробнее
«Люди продолжают нищать»: дал оценку финансовый эксперт Яковенко из Самары

«Люди продолжают нищать»: дал оценку финансовый эксперт Яковенко из Самары

21-10-2022, 08:14

0

Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент...

Подробнее
Пришли с повестками: в Архангельске снова собирают призванных по мобилизации

Пришли с повестками: в Архангельске снова собирают призванных по мобилизации

21-10-2022, 11:39

0

В Архангельске продолжается мобилизация и уже набраны новые группы мужчин, которых пока направят в учебные части в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

Вчера, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

Вчера, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
«Я даже не знала, жив ли он»: дочь военного из Башкирии рассказала о проводах отца на фронт второй раз

«Я даже не знала, жив ли он»: дочь военного из Башкирии рассказала о проводах отца на фронт второй раз

21-10-2022, 08:24

0

В Башкирии мужчину, который вернулся из зоны «военной спецоперации», отправили на фронт второй раз. Об этом случае...

Подробнее
Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

0

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани. Историю этого мобилизованного...

Подробнее