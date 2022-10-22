Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

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30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа.
Семья Яны и Михаила проживает в Ростове Великом, пишет 76.ru. У них трое несовершеннолетних детей. Хотя отцом первого сына Михаил не является, но он числится многодетным отцом.
«Мы являемся многодетной семьей, органы социальной защиты населения признали, что мой муж имеет статус многодетного отца. И в удостоверении многодетной семьи указано, что все дети находятся на его иждивении, в том числе сын от первого моего брака», - сообщила Яна.
Она рассказала, что мужу позвонили с работы 19 октября и сказали, что его вызывают в военкомат для уточнения данных. Там уже никто разбираться не стал, и ему вручили повестку. Он должен был в тот же день в 14:00 явится с вещами для отправления в воинскую часть.
По словам женщины, из-за того, что Михаил ее ребенка не усыновил, военкомат не считает его многодетным отцом. Поэтому мужа отправили на подготовку. Вещи для отправки на фронт им дали волонтеры.
Сейчас Яна пытается добиться, чтобы мужа вернули домой. Она объясняет, что он является единственным кормильцем в семье, так как сама она в декрете после рождения младшей дочери. К тому же ей приходится ухаживать за бабушкой мужа, которая не встает после травмы бедра.
Удастся ли Яне добиться того, чтобы мужа вернули, сказать сложно. И это пугает ее, ведь уже есть сообщения о гибели мобилизованных, которые попали на фронт спустя несколько дней после того, как уехали из дома.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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