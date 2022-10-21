В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом 40 лет. Мужчина просил признать незаконной его мобилизацию для участия в специальной военной операции. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы суда. Такую информацию представили журналисты сетевого информационного онлайн-портала Правда ПФО.

На данный момент решение суда не вступило в свою законную силу. Резервисту пришла повестка, чтобы он явился в военкомат.

Призывник уверен в том, что постановление о его призыве на фронт не соответствует требованиям Федерального закона «О мобилизации и мобилизационной подготовке». ВУС данного резервиста «командир автомобильного отделения». В первую очередь военкоматы обязаны призывать резервистов совсем с другими специальностями. В реальности этот призывник в настоящее время является единственным кормильцем и ухаживает за престарелым отцом, у него на иждивении находится травмированный ребенок-инвалид и безработная жена. Но суд Кировского района города Уфы постановил: мужчина соответствует всем критериям для лиц, подлежащих мобилизации.

Резервист в своё время был зачислен в запас в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», имеет военно-учетную специальность, звание, не имеет права на отсрочку, предусмотренную законом и указом президента РФ от 24 сентября 2022 года.

Следует напомнить о том, что несколько ранее военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич говорил, что мобилизация в республике завершится к 28 октября, якобы осталось призвать два-три десятка человек. Однако его доклад о ходе процесса в региональном парламенте в последний момент решили сделать закрытым, прессу удалили, а трансляцию прервали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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