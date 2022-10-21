Две туристки из города Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся

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Две туристки из города Екатеринбурга до сих пор не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся. Эти пользовательницы портала E1.RU попали на недобросовестного туристического агента Юлию Мироновскую. Она проворачивала свою излюбленную схему наживы: оформляла тур через компанию «Рада-Екб». Но вскоре турпоездки были отменены из-за внешнеполитической обстановки. В этой ситуации Мироновская вдруг резко исчезла.
Сотрудники туркомпании рассказали пострадавшим девушкам, что Юлия давно уволена из турфирмы. На самом деле она и далее продолжала выписывать туры и получать за них деньги от имени туристической компании.
«Мне руководство поставило отпуск на февраль. Я списалась по E-mail с девушкой Юлией Мироновской. У этого турагента я всегда раньше покупала путевки, — говорит Анастасия из города Екатеринбурга. — Юля сделала мне тур в Египет через фирму «Рада-Екб». Я знала, что она в ней трудилась. Цена путевки была 71 600 рублей. Но этот мой тур не состоялся. Из-за этого туроператор «Интурист» обязан был полностью возвратить мне деньги. Однако «Рада-Екб» и Юлия Мироновская сообщили после моего обращения к ним, что они могут лишь оставить деньги на счету или перебронировать этот мой тур по новому курсу».
Наступил конец июня, Анастасия снова пошла в отпуск. Девушка захотела побывать в Турции. Для этого она решила воспользоваться оставшимися на своем счету деньгами. Она обратилась к своему турагенту, но ей пришлось доплатить еще 141 400 рублей (а всего отдала 213 тысяч рублей). Деньги девушка перевела на карту, а на следующий день она должна была встретиться с Юлией.
«Мироновская начала игнорировать мои сообщения и звонки, а в ночь перед вылетом отправила сообщение в Телеграме: «Насть, мне очень жаль, но у меня случились финансовые трудности в компании, и тур аннулировали за недоплату. Я сейчас решаю вопрос по возврату и постараюсь максимально быстро вернуть вам все денежные средства, которые были потрачены на поездку», - рассказала Анастасия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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